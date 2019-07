Mies kuoli maitorekan ja henkilöauton kolarin seurauksena – kolmostie yhä poikki Kurikassa

Pelastuslaitokselta arvioitiin hieman aamuneljän jälkeen, että tie on poikki Tuiskulan suoran kohdalla vielä ainakin pari tuntia raivaustöiden vuoksi. Kolari sattui puoli kahdentoista aikoihin perjantai-iltana.

Maitorekan vetoauto on kaatuneena tiellä ja perävaunu ojassa. Rekan lastina on maitoa yli 20 000 litraa, ja sekä vetoautossa että perävaunussa olevat säiliöt ovat vuotaneet. Pelastuslaitos on saanut tyhjennettyä vetoautossa olevan säiliön maidosta.