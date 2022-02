Merenalainen tulivuorenpurkaus ja tsunamit vaurioittivat Tongan merikaapelia pelättyä pahemmin

Yksi osa kaapelista on siirtynyt viisi kilometriä paikaltaan ja toinen osa on hautautunut 30 sentin syvyyteen merenpohjassa. Lisäksi kateissa on noin 55 kilometrin pituinen osuus kaapelia, jota etsitään yhä. Rikkoutuneen kaapelin osia on yritetty etsiä jopa 2,5 kilometrin syvyydestä.