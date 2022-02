Mercedeksen F1-ohjus palaa vanhaan – ensimmäiset kuvat uudesta autosta julki

Mercedes esitteli uuden autonsa perjantaina. Talli on ajanut kaksi edellistä kautta mustalla värityksellä rasisminvastaisen kampanjan hengessä.

– Musta ulkoasu oli selvä osoitus pyrkimyksestämme olla monimuotoisempi ja vastaanottavaisempi tiimi. Siitä on tullut osa DNA:tamme, mutta hopeinen väri on Hopeanuolissa yhtä paljon DNA:ssamme. Se on meidän historiaamme, selvittää tallipäällikkö Toto Wolff.