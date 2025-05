Melkoinen keihäsjytky! Tuntematon suomalainen paransi ennätystään lähes yhdeksän metriä

Tuntematon suomalaisheittäjä Pilke Kössi täräytti lähes yhdeksän metrin ennätysparannuksen ja jysäytti keihäänheiton kauden kotimaisen kärkituloksen 58,15 Vantaalla.

Paimion Urheilijoita edustava Kössi, 23, oli ennen lauantain kilpailua heittänyt urallaan tuloksen 49,46, joten hänen ennätyksensä parani kertaheitolla lähes yhdeksän metriä.

– Oletin, että heittäisin yli 50 metriä. Harjoituksissa oli mennyt 53 metriä. Se 55 metriä oli jo ihan shokki. Sitten sain hyviä vinkkejä valmentajalta ja sain vedettyä loppuun tuollaisen heiton, Kössi totesi SUL:n tiedotteessa.

Nuori heittäjä osasi analsoida tekemistään ennätysparannuksen jälkeen.

– Tekniikkakin on parantunut, mutta vauhti on minun heitossani se paras ominaisuus ja se on nyt parantunut. Nyt myös heiton lopun rytmi toimi, enkä aukaissut heittoa, Kössi kertoi.

Miesten kisan voittoon heitti HKV:n Topias Laine tuloksella 78,56.

– Uskoa tuli siihen, että sieltä on metrejä tulossa. Mitään ihan nappionnistumista ei tullut, mutta perusehjää ja toimivaa heittämistä, Laine kommentoi tiedotteessa.