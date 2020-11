Mediat: Biden tekemässä historiallista nimitystä – Janet Yellen olisi maan ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä

Jos hänet valitaan tehtävään, hän on maassa ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä.

Yellen on toiminut aikaisemmin maan keskuspankin Fedin pääjohtajana vuosina 2014–2018.

The Wall Street Journal -lehden mukaan Yellen on kertonut muun muassa tukevansa hiiliveroja, jos hän toimisi valtiovarainministerinä. Lisäksi Yellen on peräänkuuluttanut pankkien tarkempaa valvontaa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.