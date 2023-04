Media: Israelin iskussa Syyriaan on kuollut kaksi siviiliä

Israel on tehnyt vuosien aikana useita ilmaiskuja Syyriaan. Useimmiten kohteena ovat olleet Syyrian asevoimat sekä Syyrian liittolaisten Iranin ja libanonilaisen Hizbollahin joukot.

Syyriassa on riehunut sota vuodesta 2011 asti. Yli puoli miljoonaa ihmistä on kuollut, ja noin puolet Syyrian sotaa edeltäneestä väestöstä on joutunut jättämään kotinsa.