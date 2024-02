Matti Mattssonilta hurja veto MM-kisojen päämatkallaan! Koko porukan nopein

Porilaisuimari Mattssonin aika oli alkuerien nopein. Matkan välierät uidaan tänään illalla kello 18.43 alkaen.



Mattsson on ensimmäinen suomalaisuimari, joka on yltänyt Pariisin kisojen tulosrajaan. Mattssonin päälajissa 200 metrin rintauinnissa Pariisin olympiatulosraja on 2.09,68.



Edellisissä olympialaisissa Tokiossa Mattsson ui vuonna 2021 pronssille. Tokiossa syntyi myös voimassa oleva 200 metrin rintauinnin Suomen ennätys 2.07,13.



Ida Hulkko karsiutui välieristä naisten 200 metrin rintauinnissa. Hulkko oli Qatarissa alkuerien 23:s ajalla 2.33,27.



Välieriin etenee lajien 16 parasta, ja välieräpaikkaan olisi kaivattu vähintään aika 2.28,90. Alkuerien nopein, yhdysvaltalainen Kate Douglass ui neljä altaanmittaa aikaan 2.24,15.



Välieräpaikka jäi Hulkolta haaveeksi myös hänen avauslajissaan 100 metrin rintauinnissa. Pariisin myös tähyävä Hulkko kilpailee Dohassa vielä 50 metrin rintauinnissa. Sen alkuerät ovat lauantaina.