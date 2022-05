Muistatko vielä nämä? Koostimme Marko Anttilan ratkaisuosumista huikean kimaran

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Anttilalla on nyt menossa viidennet MM-kilpailut, joissa hän on kunnostautunut erityisesti tärkeiden maalien tekijänä. Yhteensä Mörkö on latonut maaleja kahdeksan kappaletta. Näissäkin kisoissa Anttila aloitti maalinteon vasta, kun niin sanotut tosipelit alkoivat.