Mariah Carey ja 14 vuotta nuorempi miesystävä: Ero – syyksi väläytetään ikäeroa

Page Sixin lähteen mukaan laulaja Mariah Careyn , 54, ja hänen miesystävänsä, tanssija Bryan Tanakan , 40, suhde on tullut tiensä päähän. Pari ennätti olla yhdessä seitsemän vuoden ajan.

Careylla on 12-vuotiaat kaksoset Moroccan ja Monroe koomikko Nick Cannonin kanssa. Tanakalla puolestaan ei ole lapsia.

Tanaka aloitti Careyn taustatanssijana vuonna 2006. Häntä ei nähty Careyn marraskuussa alkaneella Merry Christmas One and All! -kiertueella.