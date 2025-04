Manchester Cityn tähti joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi

Valioliigassa pelaavan Manchester Cityn tähtipelaaja Jack Grealish joutui sunnuntaina Manchester Unitedia vastaan pelatun paikalliskamppailun yhteydessä väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi.

Grealish oli poistumassa kentältä 0–0-tasapelin jälkeen, kun kotijoukkue ManU:n kannattaja löi englantilaislaituria kasvoihin.

The Guardianin ja BBC:n mukaan Manchesterin alueen poliisi kertoi, että 20-vuotias mies on on saanut syytteen Old Traffordilla tapahtuneesta pahoinpitelystä.

Man City ja ManU eivät kumpikaan ole kommentoineet tapausta julkisesti.