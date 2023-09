Mahtimaat kokoontuvat G20-kokoukseen Intiassa – Xi ja Putin jäävät kotikatsomoon

Joukko maailman johtajia kokoontuu tänään Intiassa, kun pääkaupungissa Delhissä käynnistyy maailman suurten talouksien kaksipäiväinen G20-kokous. Asialistalla on koko joukko vaikeita ja valtioita jakavia teemoja, esimerkiksi Venäjän sota Ukrainassa ja fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Intian pääministeri Narendra Modin isännöimään kokoukseen saapuu johtajia niin Aasiasta, Euroopasta, Amerikoista kuin Afrikasta. Kokouksen alla on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, ketkä eivät ilmaannu paikalle.

Muodostuuko G21?

G20-maiden välillä on ollut suurta eripuraa kokouspöydälle tuotavista asioista. Ennen varsinaista huippukokousta pidetyissä ministerikokouksissa ei olla saatu aikaan yhteistä linjaa esimerkiksi valtioiden velkojen uudelleenjärjestelyjä tai Venäjän hyökkäyssodan käynnistämää hintakriisiä koskien. Energiaministerien kokous heinäkuussa ei sekään päässyt yhteisymmärrykseen siitä, miten valtiot voisivat irtautua fossiilisista polttoaineista. Kokousasiakirjaan ei saatu edes mainintaa hiilestä, joka on yhä esimerkiksi Intian ja Kiinan kaltaisten suurten maiden pääsääntöinen energianlähde.

Kokousisäntä Intia on brändännyt itseään välikädeksi kehittyneiden ja kehittyvien talouksien välillä ja on pyrkinyt laajentamaan kokoonpanoa G21:ksi, jossa Afrikan unionilla olisi edustus ryhmässä Euroopan unionin tapaan. Ainakin Yhdysvaltain Biden on ilmoittanut tukevansa Afrikan unionin jäsenyyttä.