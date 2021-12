Maanantain jälkeen säässä tapahtuu käänne – katso paikkakuntakohtainen ennuste!

– Miten paljon uutta lunta sataa, on vielä vähän arvoitus. Suomi on matalapaineiden reitillä, joko keskiviikkona tai torstaina tulee jonkin verran lumisateita. Mutta paljonko, on vielä vähän arvoitus. Kannattaa kuitenkin varautua lumitöihin ja on niin kylmää, että mahdolliset sateet tulevat lumena etelässäkin.