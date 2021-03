Lumisen viikonlopun jälkeen muutos – keväinen käännekohta saatetaan nähdä etelässä jo ensi viikolla!

Sunnuntai on ennusteen mukaan pakkasvoittoinen päivä.

Plusasteita koko maahan

Sunnuntainen pudotus lämpötilassa vaikuttaa vielä maanantainkin sääkarttoihin. Tiistaina tilanne on toinen: lämpötila voi nousta lännen sisämaassa jopa lähelle kymmentä astetta föhn-tuulen ansiosta.

– Vuorokauden keskilämpötila on kipuamassa nollan yläpuolelle, mikä on termisen kevään raja meteorologiassa. On mahdollista, että terminen kevät olisi alkamassa ensi viikon puolivälissä maan eteläosassa ja aika lailla aikataulussa: tyypillisesti kevät pääsee meillä käyntiin etelässä juuri tuossa maalis-huhtikuun vaihteessa.