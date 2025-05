Love Island -villalla tunteikas parinpudotus – kyyneleet virtaavat

Love Island -sarjassa nähdään tunteikas hetki.

Love Island Suomi -sarjasta nähdään 34. jakso torstaina 29. toukokuuta. Jaksossa nähdään tunteikas parinpudotus ja kyyneltulva yllättää saarelaiset.

– Päätös siitä, kuka pari joutuu kotimatkalle on teidän käsissä. Jokaisella parilla on kätyössä yksi ääni. Te äänestätte sitä pari, jonka haluatte lähtevän tänä iltana kotiin, juontaja Niko Saarinen sanoo.

Yhdellä parilla on kuitenkin sanottavaa muille ennen äänestystä.

– Täällä on superpaljon upeita ja ihania pareja. Joilla on selkeästi ihana romanttinen yhteys, he aloittavat.

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso first look:

1:34

Love Island Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma-pe. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon maanantaisin.