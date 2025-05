Love Island -parin suhde rakoilee: "Tällä hetkellä varmaan kiinnostavin on..."

Love Island -sarjassa Veran ja Henryn suhde rakoilee.

Toisensa Love Island Suomi -sarjassa Vera ja Henry ovat alusta asti olleet vahva pari, mutta viime viikolla saarelle saapunut Milla on sekoittanut pakkaa.

Milla on avoimesti ilmaissut, että yksi hänen kiinnostuksen kohteistaan on Henry, jonka kanssa hänellä on yhteistä muun muassa jalkapallohistoriansa vuoksi.

Milla on tullut Henryn ja Veran väliin Love Island Suomi -sarjassa.MTV Oy

Tulevassa jaksossa keskiviikkona Milla kysyy Henryltä, miten hän voi.

– Me ollaan mietitty tätä meidän juttua liian pitkälle. Sekin on vähän silleen että mietitäänköhän me turhan pitkälle. Pitäisikö elää hetkessä, hän pohtii Millalle tilannettaan Veran kanssa.

Henry ei halua tehdä liian hätäisiä päätöksiä.

– Kyllä mulle tällä hetkellä varmaan kiinnostavin on Milla. Kyllä mä sen kanssa haluisin katsoa, voiko siinä olla jotakin, hän myöhemmin kuvailee kameralle

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso first look:

1:44 First look 4. viikko

Love Island Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma-pe. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon maanantaisin.