Loton kierroksen 49/2024 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa neljään miljoonaan euroon.

Loton illan oikea rivi on 3, 14, 17, 32, 36, 37 ja 39. Lisänumero on 25. Plusnumero on 10.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 1 6 8 9 7 9 9. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Tokio 24. Lomatonneja voitettiin seitsemän kappaletta.

Loton potissa on ensi viikolla neljä miljoonaa euroa.

Juttu päivittyy.