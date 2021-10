Loton potti meni tänään pelaajilta sivu suun – ensi viikolla jaossa on 2,4 miljoonaa euroa

Loton kierroksen 42/2021 oikea rivi on 5, 9, 10, 17, 20, 31 ja 39. Lisänumero on 11 ja plusnumero 15.



6+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta, ja niillä voitti 84 890 euroa. Voitot menivät Järvenpään Pelaamon sekä Asikkalan Vääksyn R-kioskin asiakkaille.



Lauantai-Jokerin oikea rivi on 6 7 6 7 3 1 5. Täysosumia ei löytynyt.