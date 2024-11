Liam Paynen ruumis lennätetään takaisin Isoon-Britanniaan

One Direction -yhtyeestä tunnettu laulaja kuoli kolme viikkoa sitten pudottuaan hotellin kolmannen kerroksen parvekkeelta Buenos Airesissa. Hän oli 31-vuotias.

Payne nousi kuuluisuuteen, kun One Direction perustettiin X Factor -ohjelman myötä vuonna 2010. Hän oli mukana kirjoittamassa monia heidän hittejään ja saavutti myös soolomenestystä kappaleillaan, kuten Strip That Down ja Bedroom Floor.