Leijonien luottovahti siirtyy Sveitsiin

– Hän on maalivahti parhaassa iässä. Hän tuo useiden kausien kokemusta Suomen ja Venäjän huippuliigoista, Bielin maalivahtivalmentaja Marco Streit kuvailee suomalaista tiedotteessa.

Kokenut maalivahti on ollut viime vuosina tuttu kasvo Leijonissa. Olkinuora on edustanut Suomea kaksissa MM-kisoissa ja yksissä olympialaisissa, joista mukaan on tarttunut yksi MM-kulta, olympiakulta ja MM-hopea.