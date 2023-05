Leijonat painii yhä saman haasteen kanssa, Jukka Jaloselta napakka selonteko Suomen kehityskohteesta – "Toivotaan, että se napsahtaa"

– Omiin on mennyt kahdessa pelissä yksi maali per ottelu, mikä on hyvä asia. Edelleenkin hyökkäyspeli vaatii tehokkuutta lisää. Ollaan kärsivällisiä ja toivotaan sekä uskotaan, että se napsahtaa tiistaina tai viimeistään torstaina, Jalonen summaa.