Erika Vikmanin Jennika-siskon hulvaton video leviää TikTokissa – "Näytät ihan siskoltasi"

Sen lisäksi Jennika on noussut suosioon TikTok-palvelussa, jossa hänelle on kertynyt lähes 36 000 seuraajaa. Hulvattomilla videoilla on yli miljoona tykkäystä.

– Moikka mun nimi on Vikmanin Jennika, moni tuntee mut vaan Erikan siskona. On siin jotain hyvääkin, et meis on samaa näköö, mun ei tarvii nähdä itse vaivannäköö, Jennika aloittaa räppinsä.