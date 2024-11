Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä pelaavan MODOn Lassi Lehtisen loistavasti edennyt ottelu Leksandia vastaan sai erikoisen käänteen, kun suomalaisvahdin ajatuskatkos päästi kotijoukkueen tasoihin.

MODO haki tiistaina 3–2-jatkoaikavoiton Leksandilta. Lehtisen joukkue johti kamppailua 1–0-päätöserään tultaessa.

Päätöserän kuudennella minuutilla Lehtiselle sattui kuitenkin ajatuskatkos, joka sai katsojat hämilleen. Suomalaisvahti pysäytti maaliaan kohti lipuneen kiekon mailaansa, mutta vastustajan tullessa karvaamaan sitä, Lehtinen ei liikahtanutkaan.

Lopulta Marcus Karlberg iski kiekon tyhjäksi jääneeseen maaliin alivoimalla. Tapaus hämmensi myös ottelun selostajaa.

Video tapauksesta lähti nopeasti leviämään Ruotsissa. Voit katsoa sen artikkelin ylälaidasta.

Lehtinen on ollut alkukaudesta helteessä MODOn maalilla. Hänen päätettyjen maalien määränsä 54 on SHL:n selvästi suurin, mutta niin on myös torjuntojen määrä 426. Hänen torjuntaprosenttinsa on 16 pelatusta ottelusta sarjan neljänneksi heikoin, 88,75.