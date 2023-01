Lapsi karkuteillä Salkkareissa! Hahmo nukahtaa kesken lastenhoidon

Kauden starttijaksossa rauhoittavia pillereitä ottanut Aaro on saapunut kotiin ja valehtelee käyneensä kävelyllä, kun Viola ja Linda kummastelevat tämän poissaoloa.

Aaro on tyytyväinen, kun he alkavat uskoa, että hän on taas kunnossa. Toivoa edelleen hoitavan Aaron olo rentoutuu entisestään, kun hän ottaa uuden pillerin.