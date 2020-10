Lämpimät säät jäävät taakse – nyt tulee kunnon syksy: "On meitä aika paljon hellitelty"

Suomalaisia on hellitty syksyyn nähden tavanomaista lämpimämmillä säillä. Etelässä ja maan kaakkoisosissa on eilen ja tänään päästy lähelle 18 lämpöastetta. Alkuviikon jälkeen lämpimät säät jäävät kuitenkin taakse ja edessä on normaali syksyinen sää.