Lähde: Shokkisiirto – Man Cityn tähtipelaaja loppukaudeksi Saksaan

The Athletic uutisoi maanantaina, että Manchester Cityn tähtipuolustaja Joao Cancelo olisi siirtymässä loppukaudeksi lainalle Bayern Müncheniin. Useat mediat ovat uutisoineet, että siirrosta on jo sovittu, ja että lainasopimukseen sisältyy myös osto-optio.

Uutista voi pitää yllättävänä, sillä Cancelo on ollut yksi Cityn näkyvimpiä pelaajia tällä ja parilla edelliskaudella. Portugalilainen on valittu Valioliigan tähdistöjoukkueeseen kahtena viime vuonna. Hän on myös kuulunut koko kauden valmentaja Pep Guardiolan luottopelureihin lukuun ottamatta Cityn kolmea viimeistä ottelua.