Lähde: Seuraomistajat kaupittelevat Liverpoolia

The Athleticin tietojen mukaan FSG on tehnyt jo valmiin myyntiesityksen halukkaille ostajaehdokkaille. FSG kuuntelee myös tarkasti saamiaan tarjouksia.

FSG antoi uutisesta oman lausuntonsa The Athleticille.

– FSG on usein saanut yhteydenottoja kolmansilta osapuolilta, jotka haluavat Liverpoolin osakkeenomistajiksi. FSG on sanonut aiemminkin, että oikeilla ehdoilla olemme valmiita harkitsemaan uusia osakkeenomistajia, jos se on Liverpoolin edun mukaista, FSG:n lausunnossa sanotaan.