Kuolema on aina läsnä legendaarisessa kilpailussa – suomalaiskuski kertoo poikkeuksellisen radan kylmäävästä piirteestä: "Automaattisesti todella vakavaa"

Korhonen on ajanut Mansaaren kisassa kuusi kertaa, Kallio on päässyt mukaan kahdesti. Molemmat ovat lopettaneet ajohommat, mutta edelleen miesten vastauksista kuulee, että mieli halajaa kiitämään tuhatta ja sataa läpi Mansaaren teitä.

Vauhti

IMAGO/PRiME Media Images/ All Over Press

Keskinopeus on TT-luokassa reilusti yli 200 kilometriä tunnissa. Mutkiinkin tykitetään hurjaa kyytiä ja pitkillä suorilla saa päästellä niin kovaa kuin alla olevasta koneesta irtoaa. Mansaaren kilpailu on täysin poikkeuksellinen vauhdin puolesta.

Vauhti tuo mukanaan myös vaaraa. Kovavauhtisimmassa TT-kilpailussa ja amatööripuolen Manx GP:ssä on menehtynyt Mansaaren 115-vuotisen kisahistorian aikana yhteensä 263 henkilöä. Tämä vuosi on ollut jopa poikkeuksellisen surullinen, sillä kisassa on kuollut jo kolme kuljettajaa.