Kultavalmentaja Jukka Jalonen mykistyi kotiyleisön edessä napatusta maailmanmestaruudesta – "Ansaittiin voitto"

Jalonen on luotsannut Suomen kolmesti maailmanmestariksi. Kotiyleisön edessä voitettu MM-kulta oli suuresti Jalosen mieleen.

– Tämä on aika ainutlaatuinen tapahtuma! Ansaittiin tämän pelin voitto. Näytti vähän, että vaikeata tulee. Tämä on piste i:n päälle, kun aikaisemmin ei olla päästy (kotikisoissa) edes mitaleille ja nyt voitettiin mestaruus, Jalonen myhäilee.