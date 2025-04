Köysiradan kaapeli katkennut tuhoisin seurauksin Italiassa

Köysiradan vaunu oli jyrkän rotkon yläpuolella, kun kaapeli katkesi.

Etelä-Italiassa lähellä Napolia ainakin kolme ihmistä on kuollut köysirataonnettomuudessa, kertovat paikalliset viranomaiset. Kuolleita on viranomaisten mukaan kolme tai neljä ja lisäksi ihmisiä on kateissa.

Onnettomuus tapahtui, kun Castellammare di Stabian kaupungin ja Faito-vuoren välillä kulkevan köysiradan kaapeli katkesi.

Köysirataa operoivan yhtiön johtaja Umberto de Gregorio sanoo alustavien tietojen perusteella kolmen ihmisen kuolleen, yhden olevan kateissa ja yhden loukkaantuneen. Italian median mukaan kuolleita olisi kuitenkin neljä.

Onnettomuuteen joutunut kaapelivaunu oli jyrkän rotkon yläpuolella, kun kaapeli katkesi. Sää oli onnettomuushetkellä huono ja sumuinen, mikä on hidastanut pelastustoimia.

Toinen köysiradalla olleista vaunuista oli lähellä kaupunkia, kun onnettomuus tapahtui, ja kaikki vaunussa olleet 16 ihmistä saatiin turvaan.

Köysirata on ollut toiminnassa vuodesta 1952. Kahdeksan vuotta sen avaamisen jälkeen neljä ihmistä kuoli, kun yksi vaunuista putosi.