Kolmiodraama-sarjan Joonatan ja Mirella ilkeilevät toisilleen uuden kumppaniehdokkaan seurassa – näin Aki reagoi

Seinäjoella asuva Mirella , 28, on juuri päässyt kehumaan 29-vuotiaalle kumppaniehdokkaalleen Joonatanille , 29, kuinka ihanaa hänellä oli treffeillä toisen miehen kanssa, kun ovikello soi.

Oven takana on juuri kyseinen treffikumppani, Laukaalla asuva Aki , 28, joka muuttaa Mirellan ja Joonatanin luokse.

Tilanteesta varsin hämillään oleva Joonatan kertoo kameroille yllättyneensä positiivisesti Akista ja siitä, miten mukava tämä on.

Akin ja Mirellan keskinäinen kemia ja ihastuminen saa Joonatanin surulliseksi, sillä hän on ollut Mirellaan ihastunut.

Joonatan alkaa naljailla Akin kuullen Mirellan ärsyttävistä piirteistä, kun he istuvat kolmestaan ruokapöydässä.

"Olen tottunut näihin pieniin piikkeihin"

Aki seuraa tilannetta vierestä, mutta hänen reaktionsa kameraryhmän haastattelussa on yllättävän neutraali, vaikka tilanne on selvästi eskaloitunut ikäväksi naljailuksi puolin ja toisin.

Mirella on juuri todennut muun muassa niin, että hän on aina oikeassa ja Joonatan aina väärässä.

Jatkuvaa piikittelyä puolin ja toisin

Mirellan käytös Joonatania kohtaan on ollut jo pidempään piikittelevä, ja hän on ilmaissut hyvin avoimesti Joonatanille sen, miten ihana Aki on ja miten kokee hänen ja Joonatanin välit puhtaasti kaverillisiksi.