Kiovan pormestari pitää rauhanhahmotelmia epäreiluina – MTV tapasi Vitali Klitshkon Kiovassa

Kiovan pormestari Vitali Klitshkon mukaan reilut rauhanehdot eivät voi sisältää Ukrainan alueluovutuksia Venäjälle. MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen tapasi Klitshkon Kiovassa.

Klitshko toivoo poliittisen vastustajansa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin saavan Donald Trumpin taipumaan turvatakuisiin, sillä Euroopan voimat eivät niihin hänestä riitä.

Klitshko sanoo, että kaikkien on valittava puolensa.

– Juuri nyt maailma on mustavalkoinen. Kaikkien on ymmärrettävä, että nyt on valittava tuki joko demokratialle tai yksinvallalle. Mikäli Ukraina häviää sodan Venäjälle, silloin häviävät myös Yhdysvallat ja maailman kaikki demokratiat. Arvot, ihmisoikeudet ja lehdistönvapaus häviävät, Klitshko sanoo.

