Kimi Räikkönen teki kuin vaivihkaa kovaa jälkeä Yhdysvalloissa – Jäämies nousi tämän tilaston kärkeen

F1-sarja on nimittäin kertonut Twitterissä, että Räikkönen teki kisassa peräti kuusi ohitusta. Hän oli yhdessä Aston Martinin Sebastian Vettelin ja Williamsin George Russellin kanssa tuon tilaston kärkimies Austinissa.

Vettel on koko kauden tilastoykkönen 102 ohituksellaan. Alonsolla on kasassa tasan sata ohitusta. Räikkönen on tilastossa seitsemäntenä (84 ohitusta).