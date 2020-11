Kim Jong-unin veljenpoika ollut vuosia "maan alla" – The New Yorkerin uusi väite: CIA otti miehen suojeluunsa

The New Yorker kertoo kattavassa reportaasissaan, että Pohjois-Korean hallintoa vastustava The Free Joseon -ryhmittymä auttoi Kim Jong-unin veljenpoikaa Kim Han-sol pakenemaan sen jälkeen, kun hänen isänsä, Kim Jong-nam, murhattiin hermomyrkyllä vuonna 2017 Kuala Lumpurin lentokentällä.

Kimin uskotaan murhauttanen Kim Jong-namin päästäkseen eroon mahdollisesta kilpailijasta.

Kim Han-solia ei päästetty lentokoneeseen Taiwanissa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

The New Yorkerin mukaan Han-sol soitti The Free Joseon ryhmittymän perustajalle Adrian Hongille pian sen jälkeen, kun hänen isänsä oli murhattu.

Hän oleskeli Kiinan erityishallintoalueella Macaussa ja oli huomannut, että häntä tavallisesti tarkkailevat poliisit olivat kadonneet hänen isänsä murhan jälkeen. Hän sanoi Hongille, että hänen täytyy päästä pois Macausta niin pian kuin mahdollista.

Adrian Hong oli The New Yorkerin mukaan kysynyt toiselta ryhmän jäseneltä Chris Ahnilta, pääsisikö hän tapaamaan Han-solia sekä tämän äitiä ja siskoa Taiwaniin Taipein lentokentälle.

The New Yorkerin mukaan Ahn tapasi perheen ja oli saattamassa heitä Hollantiin lähtevään lentokoneeseen, mutta lentoyhtiön virkailija ei päästänyt heitä nousemaan koneeseen.

Tapasi CIA:n agentit lentokentällä

Hong kertoo lehdessä, että lentokentän lounge-tilassa heidän seurueeseensa saapui kaksi miestä, jotka esittäytyivät CIA:n agenteiksi. He auttoivat hankkimaan liput Han-solin perheelle Hollantiin seuraavana päivänä.

Ahn saattoi Han-solin Hollantiin lähtevän koneen portille ja perhe nousi koneeseen. Hongia huoletti, että CIA:n agentit lähtivät saattamaan perhettä, ja hän pyysi Ahnia kuvaamaan videon, jossa Han-sol kiittää heitä avusta. Ahnin mukaan tarkoitus oli myös todistaa, etteivät hän ja Hong olleet sieppaamassa Han-solia.

Han-sol ja hänen perheensä ei kuitenkaan koskaan tavannut heitä Hollannissa lentokentällä vastassa oleita The Free Joseon -ryhmän jäseniä ja paikalle järjestettyä hollantilaista ihmisoikeusasianajajaa.

Hongin mukaan Han-sol oli soittanut hänelle ja kertonut, että kun perhe oli saapunut lentokentälle Hollantiin, agentit olivat vieneet heidät sivuovesta lentokenttähotellille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Viimeinen julkinen esiintyminen vuodelta 2017

The New Yorkerin lähteiden mukaan CIA otti perheen huostaansa ja on epäselvää, ovatko he tällä hetkellä Hollannissa.

Viimeinen Han-solin julkinen esiintyminen oli videolla, jonka Free Joseon julkaisi viikkoja sen jälkeen, kun Han-sol nousi perheineen lentokoneeseen.

– Olen Kim Han-sol Pohjois-Koreasta ja kuulun Kimin sukuun. Tässä on passini. Isäni on tapettu muutamia päiviä sitten, olen tällä hetkellä äitini ja siskoni kanssa.