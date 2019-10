Kiinassa teloitetaan enemmän ihmisiä kuin kaikissa muissa maissa yhteensä, kertoo Amnesty: "Ei nämä mitään summittaisia teloituksia ole – niitä tehdään ihan oikeusjärjestelmän puitteissa”

Kiina ei luovuta teloituslukuja

– Olemme yrittäneet kaivaa tietoa Kiinasta paljonko niitä todellisuudessa on. He ovat kuitenkin valinneet, että lukuja ei yksinkertaisesti anneta, Johansson kertoo.

"Lähi-itä sekä osia Aasiaa ja Afrikkaa edelleen iso ongelma"

– Amnesty aloitti tämän työn noin 40 vuotta sitten. Silloin vain 16 maata oli poistanut kuolemanrangaistuksen, nyt niitä on jo 106. Me jatkamme työtämme, kunnes tuo osuus on täydet 100 prosenttia. Tämä on ihmisoikeusloukkaus, joka tulee poistumaan minun elinaikanani.