Kiina ei ole käskenyt Suomen Pekingin-suurlähetystöä poistamaan "poliittisia merkkejä" ulkoseinistään

– Yleisesti voin sanoa, että keskusteluja käydään tietenkin jatkuvasti monistakin asioista Kiinan virkamiesten kanssa. Me emme kommentoi niitä hyvin yksityiskohtaisesti, Sysiö sanoo.

Uutistoimisto AFP kertoi keskiviikkona, että useat länsimaiset suurlähetystöt ovat saaneet Kiinan pääkaupungissa Pekingissä määräyksen poistaa merkit ulkoseinistä. Monien länsimaiden lähetystöissä on esillä Ukrainan lippu osoittamassa tukea Ukrainalle Venäjän hyökkäystä vastaan.

Erään eurooppalaisen maan lähetystön työntekijä sanoi AFP:n uutisessa pitävänsä lähes varmana, että viranomaisten viestissä on ollut kyse juuri Ukrainan lipusta. Toisen Euroopan maan lähetystön työntekijä sanoi kuitenkin, että on epäselvää, liittyykö käsky Ukrainaan vai keskiviikkona vietettyyn kansainväliseen homo-, trans- ja bifobian vastaiseen päivään.

Suurlähetystön tilat nauttivat koskemattomuutta

Suomen suurlähettilään residenssin portissa on Sysiön mukaan tällä hetkellä kyltti, jossa on sekä Suomen että Ukrainan liput. Kyseessä on tuen osoitus Ukrainalle.