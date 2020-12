Kiina antoi ehdollisen hyväksynnän Sinopharmin koronarokotteelle

Sinopharmin rokotteen on ilmoitettu olevan 79-prosenttisen tehokas covid-19-tautia vastaan.

Kiinassa jo noin 4,5 miljoonaa ihmistä on saanut jonkin koronarokotteen, vaikka niitä ei ole vielä hyväksytty. Suurin osa rokotetuista on terveydenhoidon työntekijöitä tai ulkomaille lähteviä työntekijöitä.

Rokote on hyväksytty ehdollisesti, jotta se saataisiin nopeasti markkinoille. Ehdollinen hyväksyntä voidaan antaa, jos testaus ei ole vielä valmis normaalien käytäntöjen mukaan, mutta odotus on, että tuote on toimiva.