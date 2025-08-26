Keskisuomalainen antoi positiivisen tulosvaroituksen

Mediakonserni Keskisuomalainen antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiö ennakoi, että sen operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa tänä vuonna aiemmin arvioitua enemmän verrattuna viime vuoteen.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli reilut 200 miljoonaa euroa ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Tuloksen uskotaan paranevan tänä vuonna merkittävästi. Myös kuluvan vuoden liikevaihdon uskotaan kasvavan.

Keskisuomalaisen mukaan kotimaan markkinatilanteessa näkyy pientä virkistymistä. Lisäksi yhtiön säästöohjelma on purrut arvioitua aiemmin ja paremmin.

– Parantuneet markkinanäkymät ja kevään hyvä kuntavaalimyynti näkyvät Keskisuomalainen Oyj:n mediamyynnin ja uutismedian vuoden 2025 kehityksessä. Osoitteettoman suorajakelun kannattavuus on myös parantunut vuonna 2025 ennakoitua enemmän, yhtiö sanoi tiedotteessa.

Keskisuomalaisen osakekurssi oli iltapäivällä yli kuuden prosentin nousussa.