Keskisuomalainen antoi positiivisen tulosvaroituksen

AOP Keskisuomalainen
Arkistokuva. Keskisuomalaisen tuloksen uskotaan paranevan tänä vuonna merkittävästi.All Over Press
Julkaistu 28 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Mediakonserni Keskisuomalainen antoi tiistaina positiivisen tulosvaroituksen. 

Yhtiö ennakoi, että sen operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa tänä vuonna aiemmin arvioitua enemmän verrattuna viime vuoteen.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli reilut 200 miljoonaa euroa ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Tuloksen uskotaan paranevan tänä vuonna merkittävästi. Myös kuluvan vuoden liikevaihdon uskotaan kasvavan.

Keskisuomalaisen mukaan kotimaan markkinatilanteessa näkyy pientä virkistymistä. Lisäksi yhtiön säästöohjelma on purrut arvioitua aiemmin ja paremmin.

– Parantuneet markkinanäkymät ja kevään hyvä kuntavaalimyynti näkyvät Keskisuomalainen Oyj:n mediamyynnin ja uutismedian vuoden 2025 kehityksessä. Osoitteettoman suorajakelun kannattavuus on myös parantunut vuonna 2025 ennakoitua enemmän, yhtiö sanoi tiedotteessa.

Keskisuomalaisen osakekurssi oli iltapäivällä yli kuuden prosentin nousussa.

Lisää aiheesta:

Mediakonserni Sanoman tulos nousi – myös arvio koko vuoden tuloksesta koheniKeskisuomalainen julkaisi uudet näkymät: Liikevoitto puolittumassa viime vuodestaKeskisuomalaisen liikevoitto koheni loppuvuonnaKeskisuomalaisen tulos kasvoi reippaasti alkuvuonnaUPM:n ennätysvuosi kantoi loppuun astiAlma Media antoi positiivisen tulosvaroituksen
KeskisuomalainenTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Keskisuomalainen