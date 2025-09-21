Kemijärveltä Lapin maakunnasta on löytynyt tänään ruumis.
Asiasta kerrotaan Oulun poliisin johtokeskuksesta. Ruumiin löytymisestä uutisoi aiemmin Iltalehti.
Poliisin mukaan ilmoitus tehtävästä Kemijärven Sallantielle tuli sunnuntaina puolenpäivän aikaan. Poliisi kertoi, että vedenvarasta löytyi ihminen, joka todettiin paikan päällä kuolleeksi.
Poliisi selvittää kuolemansyytä, eikä tapahtuneesta epäillä rikosta. Poliisi ei kertonut tapauksen yksityiskohtia eikä toistaiseksi tiedota asiasta enempää.