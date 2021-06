Kaupat saavat olla juhannuksena auki vaikka kellon ympäri, Alko sulkee ovensa aikaisin perjantaina

Useat kaupat auki kellon ympäri

Kaupat ovat juhannuksena yhä laajemmin auki. Esimerkiksi S-ryhmä on ilmoittanut, että yli sata sen ruokakauppaa on auki kellon ympäri juhannusviikolla. Yli tuhat myymälää on auki läpi juhannuksen, vain yksittäiset myymälät sulkevat ovensa juhannuspäivänä lauantaina. Tarkat aukioloajat voi tarkistaa S-ryhmän sivuilta.