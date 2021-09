Katso Suomen kaikki 20 Eurojackpotin päävoittoa suurimmasta pieninpään – Siilinjärven 92 miljoonaa yhä ykkösenä

Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.

Eurojackpotin pelaaminen on alkanut Suomessa marraskuussa 2021 ja nyt tullut osuma on 20. Suomeen tullut päävoitto. Voittosummaltaan se on järjestyksessä 15., ilmenee Veikkauksen tiedotteesta.