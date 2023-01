Katso ennakkoon! Salkkarit-Ismo tapaa siskopuolensa – Hani Laitelan roolissa Ronja Alatalo

Syksyn jaksoissa Ismo on yrittänyt selvittää Kalervo-isänsä perunkirjasta löytyvän Laitelan henkilöllisyyttä. Keskviikkona nähtävässä jaksossa Ismo pelkää, että Kalervon hautajaiset väliin jättänyt mysteeri-Laitela Hanne ei tule perunkirjoituksenkaan.

Hän lannistuu tilaisuuden suhteen, koska ei usko saavansa suurta perintöä, eikä saavansa selville, kuka bonus-Laitela Hanne on. Jaksossa hän on on jättää tapahtuman väliin, mutta Kalle pakottaa isänsä mukaan. Perunkirjoituksessa Ismo turhautuu, kun tätä Hannea ei näy. Lopulta Hanne saapuu paikalle.