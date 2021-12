Rissanen on tähän mennessä pelannut joukkueestaan eniten alivoimaminuutteja. Alivoima-aikaa on kertynyt keskimäärin kaksi minuuttia ja 42 sekuntia ottelua kohden. Lukema on koko SHL:n kolmanneksi suurin. Kokonaisjääajassa hän on Örebron kakkonen heti suomalaispuolustaja Kristian Näkyvän jälkeen.