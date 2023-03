Kärppien rajut vaikeudet jatkuvat – KooKoo ruokkii kotiyleisöä, sarja saamassa jatkoa

Jääkiekon SM-liigassa KooKoo on tänään pakkovoiton äärellä, kun se kohtaa toistamiseen säälipleijarikierroksella Kärpät. KooKoo on vienyt numeroiden tasolla tiistain kohtaamista, sillä kahden erän jälkeen se on 3–0-johdossa. Kärpät arkaili avauserässä ja KooKoon johto kasvoi, kun Kärppien passiivinen alivoima alistui isäntien käsittelyssä. Lopulta Teemu Rautiainen iski kiekon verkkoon. Video KooKoon illan kolmannesta näkyy jutun yläreunasta.