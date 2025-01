Kärpät yllätti, SM-liigan maalitykki ratkaisi TV-ottelun – Karri Kiveltä suorat kehut

Jääkiekon SM-liigassa Kärpät otti toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi illan Hockey Night (MTV3) -ottelussa melkoisten vaiheiden jälkeen Ilveksen 3–2.

Kärpät johti peliä avauserän jälkeen 2–0 Viljami Juusolan ja Ben Tardifin maalien avulla. Ilves kiri kolmannessa erässä rinnalle, kun Juho Rautanen kavensi ja Eemeli Suomi osui ylivoimalla.

Ratkaisu syntyi jatkoajalla, kun Kärpät pääsi puolestaan ylivoimalle. Marcus Björk levitti ja Reid Gardiner latasi 3–2-maalin.

Video Gardinerin osumasta näkyy jutun yläreunasta.

Gardiner on iskenyt tällä kaudella 24 osumaa Kärpille. Hän on liigan maalipörssissä toisena. Kärjessä on HIFK:n Iiro Pakarinen (28 maalia).

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehaisi Kärppien suoritusta Ilves-ottelun jälkeen.

– Viime viikon jäljiltä, mitä silloin tapahtui – tuo oli erinomainen suoritus Kärpiltä, Kivi totesi.

Kivi viittasi siihen, miten Kärpät hävisi viime viikolla sekä HPK:lle että SaiPalle. Näiden perään Kärpät raapi niukan voiton Jukureista.

Kärpät on sarjassa yhdeksäntenä. Ilves on toisena.

Katso myös: Jonne Virtanen hermostui – latasi rajua tekstiä Jukureiden pelaajista: "Luulevat, että ovat niin hyviä…"