Kansanedustajien sopeutumiseläkkeet lopetetaan, koskee myös jo eläkettä saavia – perussuomalaiset eri linjoilla aloitteesta

Moni istuva kansanedustaja menettää edun



– Kysymys on siitä, että tämä sopeutumiseläke on ollut selvästi oikeustajun vastainen ja nyt se korjataan, perustelee Risikko.

Uuden sopeutumisrahan käyttö on tiukasti rajattu ja ansio- sekä yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot huomioidaan sopeutumisrahaa määriteltäessä. Rahaa on haettava 6 kuukauden kuluessa edustajantoimen päättymisestä. Sopeutusrahan maksamisaika kuluu myös esimerkiksi tilapäistöistä johtuvien keskeytysten aikana.

Ei uhkaa muita eläkkeitä



– Tässä on perustuslakiasiantuntijoiden kanssa arvioitu, että kansanedustajien eläkejärjestelmä ja se laki on kirjoitettu enemmänkin työttömyysturvan suuntaan ja sellaisena tätä käsitellään. Työttömyysturvaan on pystytty tekemään muutoksia ja niin pystytään tekemään tähänkin. Niin arvioivat myös perustuslakiasiantuntijat, mutta he edellyttivät, että siellä pitää olla muun muassa siirtymäaikoja, puhemies Risikko kertoo.