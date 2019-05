Lämpeneminen huipentuu viikonloppuun: Pitkän ajan ennuste lupaa lämpöä myös kevätjuhlaviikolle – kesäkuussa uhkana taas viileä ja sateinen sää!

– Lämpötila on Suomessa lakkiaisviikolla koko maassa keskimääräisissä lukemissa ja etelässä vähän normaalia ylempänä. Etelässä lämmintä on siis noin 20 ja Oulun tienoilla 15 astetta. Lapissa on vähän kylmempää, Joanna Rinne selvittää.