Kanadan tähtikapteenin temppu sai Lasse Kukkosen ärähtämään – "Mä häpeän"

Toffoli otti yhteen Rodrigo Abolsin kanssa toisessa erässä, minkä päätteeksi latvialaispeluri komennettiin jäähyaitioon. C Moren asiantuntija Lasse Kukkonen otti kuitenkin Toffolin tempun hampaisiinsa.

– Sulla on C rinnassa, Kanadan vaahteralehtipaita ja sä filmaat. Myyt tuon kuin vanhojen autojen kauppias. Mä häpeän. Tuo on nolo tilanne, Kukkonen sivaltaa.