Kanadalainen tuomioistuin on evännyt Peter Nygårdilta vapautuksen takuita vastaan

Nygård on kiistänyt syyllisyytensä.

Nygård on ollut viimeiset kaksi ja puoli kuukautta torontolaisessa pidätyskeskuksessa.

Kanadan Toronto on kaupunki, jossa sijaitsi yksi Nygårdin vaateyrityksen päämajoista.

Nygårdin uhreille luvattiin usein malli- ja muotialan töitä sillä ehdolla, että he tarjoaisivat seksiä. Heitä uhattiin myös työpaikan menettämisellä, mikäli he eivät suostuisi seksiin, kertoo The Star.