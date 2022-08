Kalle Rovanperä niittää hurjaa jälkeä rallin MM-sarjassa – läheinen luottotekijä avaa, miten menestys on rakentunut

Toyotan Kalle Rovanperä on niittänyt tällä kaudella huimaa jälkeä rallin MM-sarjassa. Mutta miten menestys on rakentunut? Rovanperän luottohenkilönä on toiminut hänen kisainsinöörinsä Taavi Ellermaa, joka avaa syitä sille, miksi nuori suomalaiskuski on niin hurjassa vireessä. Ellermaan ja Rovanperän kommentteja jutun yläreunan videolla.