Kaksi vesiskootterilla Algerian merialueelle eksynyttä lomanviettäjää ammuttiin

Yhteensä neljä miestä oli lähtenyt vesiskoottereilla liikkeelle Saidian rantalomakohteesta Marokon koilliskärjestä tiistaina, kun he eksyivät merellä.



– Eksyimme, mutta jatkoimme matkaa kunnes päädyimme Algeriaan. Tiesimme olevamme Algeriassa, koska musta algerialainen kumivene lähestyi ja alkoi tulittaa meitä. Jumalan kiitos, minuun ei osunut, mutta he tappoivat veljeni ja ystäväni. Toinen ystäväni pidätettiin, kertoi Mohamed Kissi marokkolaiselle al-Omk -verkkosivustolle.



Kissi pääsi pakoon paikalta, ja hänen onnistui palata Saidiaan.



Kummallakin ammutuista oli sekä Ranskan että Marokon kansalaisuus.



Marokon ja Algerian suhteet ovat huonot. Maiden välinen raja on ollut suljettuna vuodesta 1994.